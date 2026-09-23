El trágico siniestro vial ocurrió durante la tarde del martes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 125, en el partido de Chascomús. Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta Ford Ranger en la que se desplazaban cuatro funcionarios de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense perdió el control y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía.

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Como consecuencia del violento impacto, Sebastián Esteban Comai, de 58 años, perdió la vida en el lugar del hecho. Por su parte, Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En el vehículo también viajaban otros dos funcionarios, identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48. Ambos sufrieron lesiones de carácter leve y, tras recibir la asistencia médica correspondiente, se encuentran fuera de peligro. Los funcionarios regresaban tras finalizar una inspección de obra en la ciudad de Mar del Plata.

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Fuente: El Titular

Trayectoria y reconocimiento profesional

Las víctimas fatales desempeñaban funciones clave en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En particular, Comai era un reconocido arquitecto oriundo de La Plata y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde contaba con una extensa y respetada trayectoria académica.

Ante la noticia, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (Caubauno) emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de Comai, quien fuese colaborador de su institución.

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Mazzoni, por su parte, además de su actividad profesional en la dependencia provincial, era músico y tenía numerosos vínculos en la ciudad de La Plata. En sus redes sociales había compartido recientemente la salida de una nueva canción y contaba el proceso de grabación de un disco que llevaba casi un año.

Investigación en curso

Las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del accidente quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial Dolores.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Vial de Chascomús, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar por qué el rodado perdió el control.