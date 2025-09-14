Tragedia en la ruta 215: El sentido adiós del club Estrella del Sur al preparador Joaquín Daguerre
Era el "profe" del club ubicado en Alejandro Korn. Los otros dos heridos también forman parte de la institución.
El trágico choque ocurrió este sábado (13 de septiembre), cuando la EcoSport en la que viajaban tres jóvenes despistó y volcó sobre la Ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos, en Brandsen.
Joaquín Daguerre, de 27 años, murió tras el siniestro. El hecho también dejó a dos jóvenes heridos: Juanse Daguerre, quien fue trasladado a un hospital de La Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente; y Cristian Rodas, que permanece internado en el Hospital Cuenca de Cañuelas en estado delicado. Ambos también forman parte de Estrella del Sur.
La víctima fatal se desempeñaba como preparador físico y actualmente dirigía las categorías 2016 y 2017 de Estrella del Sur, que recientemente se habían consagrado campeonas. En 2023 integró el cuerpo técnico de la Primera División del club y este año había formado parte de El Porvenir, que logró el ascenso en la Primera D. Su pasión por el fútbol, su compromiso y su cercanía con los chicos lo convirtieron en un referente querido y respetado.
La justicia investiga si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una maniobra desafortunada. Uno de los acompañantes está fuera de peligro; el otro fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.
El club lo despidió con un mensaje que resume lo que fue: “Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento”. Por el luctuoso episodio, la institución suspendió todas las actividades esta semana.
El presidente de AFA; Claudio Tapia, también sumó su mensaje a esta despedida. “Un profundo dolor por el fallecimiento de Joaquín Daguerre. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos; y un fuerte abrazo a toda la gente de Estrella del Sur”, publicó a través de su cuenta de X. Y agregó: “El fútbol argentino se une también a la cadena de oración por la salud y pronta recuperación de Juanse Daguerre y Cristian Rodas en este difícil momento”.
