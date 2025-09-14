El trágico choque ocurrió este sábado (13 de septiembre), cuando la EcoSport en la que viajaban tres jóvenes despistó y volcó sobre la Ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos, en Brandsen.

Ads

Joaquín Daguerre, de 27 años, murió tras el siniestro. El hecho también dejó a dos jóvenes heridos: Juanse Daguerre, quien fue trasladado a un hospital de La Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente; y Cristian Rodas, que permanece internado en el Hospital Cuenca de Cañuelas en estado delicado. Ambos también forman parte de Estrella del Sur.

La víctima fatal se desempeñaba como preparador físico y actualmente dirigía las categorías 2016 y 2017 de Estrella del Sur, que recientemente se habían consagrado campeonas. En 2023 integró el cuerpo técnico de la Primera División del club y este año había formado parte de El Porvenir, que logró el ascenso en la Primera D. Su pasión por el fútbol, su compromiso y su cercanía con los chicos lo convirtieron en un referente querido y respetado.

Ads

La justicia investiga si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una maniobra desafortunada. Uno de los acompañantes está fuera de peligro; el otro fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

El club lo despidió con un mensaje que resume lo que fue: “Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento”. Por el luctuoso episodio, la institución suspendió todas las actividades esta semana.

Ads

El presidente de AFA; Claudio Tapia, también sumó su mensaje a esta despedida. “Un profundo dolor por el fallecimiento de Joaquín Daguerre. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos; y un fuerte abrazo a toda la gente de Estrella del Sur”, publicó a través de su cuenta de X. Y agregó: “El fútbol argentino se une también a la cadena de oración por la salud y pronta recuperación de Juanse Daguerre y Cristian Rodas en este difícil momento”.

Un profundo dolor por el fallecimiento de Joaquín Daguerre. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos; y un fuerte abrazo a toda la gente de Estrella del Sur. https://t.co/CZjGSJyuTT — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 13, 2025