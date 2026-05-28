Tragedia en la Ruta 33: choque entre un utilitario y un camión dejó dos mujeres muertas y dos niñas gravemente heridas
Dos mujeres murieron y dos niñas de 1 y 6 años resultaron heridas de gravedad tras un choque frontal, a la altura del kilómetro 85, en cercanías de Colonia San Martín. El siniestro vial ocurrió por causas que se investigan y la ruta permaneció cortada durante varias horas.
Un fatal siniestro vial se registró en la Ruta 33, a la altura del kilómetro 85, en cercanías de Colonia San Martín, donde colisionaron de frente un utilitario y un camión que luego terminó impactando contra el alambrado de un campo.
Por causas que aún se investigan, un Renault Kangoo en el que circulaban cuatro mujeres impactó de frente con un camión Iveco. Como consecuencia del violento choque, dos mujeres murieron en el acto y dos niñas de 1 y 6 años resultaron con heridas de gravedad.
Según publicaron los medios locales Frente a Cano y Noticias Tornquist, las víctimas fatales fueron identificadas como Jaqueline Cardozo Vargas (33) y Sandra Vargas Rodríguez (56).
En tanto, resultaron heridas Perla Larzábal (35) y Porfiria Flores Subía (59), junto a las dos menores, quienes fueron trasladadas a distintos centros de salud de la zona.
El conductor del camión, Facundo Dotti (31), oriundo de General Rodríguez, resultó ileso, aunque fue trasladado de manera preventiva al Hospital de Tornquist para control médico.
Según se informó, al momento del siniestro las condiciones de visibilidad eran buenas. La Ruta 33 permaneció cortada durante varias horas mientras trabajaban en el lugar efectivos de Policía Vial, Patrulla Rural, Bomberos Voluntarios de Saavedra y Dufaur, además de ambulancias de hospitales de la región.
La investigación continúa para determinar cómo se produjo el impacto.
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