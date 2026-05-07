Un hombre de 82 años murió luego de protagonizar un violento choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la Ruta Nacional 5, en el partido bonaerense de Suipacha.

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El siniestro ocurrió cerca del kilómetro 136,100, cuando un Audi A4 que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy impactó de frente contra un camión Fiat 619 con acoplado cargado con soja.

Según informó el medio local Diario de Suipacha, el conductor del auto, domiciliado en Bragado, habría realizado una maniobra de sobrepaso a alta velocidad e invadido el carril contrario.

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Producto del fuerte impacto, el camionero, un hombre de 31 años oriundo de 25 de Mayo, perdió el control del vehículo y volcó sobre la ruta. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los bomberos antes de ser trasladado al Hospital Municipal Esteban Iribarne de Suipacha.

En tanto, el único ocupante del Audi murió en el acto debido a la violencia de la colisión. Los equipos de emergencia trabajaron con herramientas de corte para retirar el cuerpo del interior del vehículo, que quedó completamente destruido.

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El hecho generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 5 mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias.