Luego de 16 días de búsqueda, fue hallado el último pescador desaparecido a unos 2.000 metros del lugar donde se había hundido la embarcación el pasado sábado 12 de septiembre.

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El trágico accidente ocurrió cuando la lancha en la que viajaban cinco personas dio una vuelta de campana. En los primeros días se habían recuperado los otros cuatro cuerpos (tres pescadores y el guía de pesca local), por lo que este operativo finaliza la búsqueda de todos los ocupantes.

Una de las principales incógnitas es qué provocó el vuelco de la embarcación. Según Martín Toledo, jefe de Bomberos de Guaminí, no había condiciones de viento que hicieran prever un accidente de esas características.

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“No hay ninguna teoría al respecto porque el guía era una persona de mucha experiencia en navegación y, más allá de no ser de la zona, tenía todo en condiciones”, sostuvo.

Toledo remarcó que las condiciones de navegabilidad eran normales cuando ocurrió la tragedia y que el guía conocía la actividad. La embarcación fue encontrada posteriormente con la proa flotando. Sin embargo, los investigadores y rescatistas todavía no pudieron determinar qué ocurrió exactamente.

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La Laguna del Monte forma parte del sistema conocido como Lagunas Encadenadas de Monte, un conjunto de lagunas y cursos de agua interconectados. "Es una laguna difícil, es grande, tiene olas de buen tamaño, tiene profundidad”, describió.

En el sector donde fue encontrada la embarcación, la profundidad alcanza aproximadamente entre cinco y seis metros.

El ingreso al espejo de agua cuenta con un control náutico, donde se exige que las embarcaciones y sus ocupantes cumplan con los requisitos establecidos por Prefectura. Además, los guías deben contar con el correspondiente carnet de timonel y estar habilitados.

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Según detalló el jefe de Bomberos, cuando se registran vientos superiores a los 40 nudos, la laguna es cerrada a la navegación.