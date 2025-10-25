Tragedia en medio del temporal: un taxista murió descompensado mientras la General Paz estaba totalmente inundada
El hombre tenía 60 años. Falleció tras descompensarse cuando conducía por la colectora de la avenida, en el límite entre CABA y Provincia. Bomberos que realizaba tareas de evacuación lo encontraron inconsciente dentro de su vehículo.
Un taxista, identificado como Héctor Hermosa, de 60 años, murió este sábado por la mañana mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata, según informó la agencia NA.
Según fuentes oficiales, personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada lo encontró inconsciente dentro de su vehículo. Una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. El tránsito en la zona permanecía restringido por acumulación de agua y operativos de emergencia.
Las lluvias comenzaron durante la madrugada y se intensificaron hacia las primeras horas del sábado. La General Paz registró anegamientos en varios tramos, especialmente en colectoras y pasos bajo nivel. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión