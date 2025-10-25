Un taxista, identificado como Héctor Hermosa, de 60 años, murió este sábado por la mañana mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata, según informó la agencia NA.

Temporal en la Ciudad: se descompensó un taxista de 60 años y murió en las inundaciones



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/PIHWiPGhZ2 — C5N (@C5N) October 25, 2025

Según fuentes oficiales, personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada lo encontró inconsciente dentro de su vehículo. Una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. El tránsito en la zona permanecía restringido por acumulación de agua y operativos de emergencia.

Las lluvias comenzaron durante la madrugada y se intensificaron hacia las primeras horas del sábado. La General Paz registró anegamientos en varios tramos, especialmente en colectoras y pasos bajo nivel. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

