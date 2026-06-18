Un hombre de aproximadamente 40 años murió este miércoles por la noche tras ser atropellado por una camioneta sobre la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 40, en jurisdicción de Pilar, sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 20:30 cuando la víctima ingresó a la traza principal de la autopista y fue embestida por una Toyota Hilux conducida por un hombre de 45 años oriundo de Ituzaingó.

Las primeras versiones apuntan a que podría haberse tratado de un suicidio. Testigos indicaron que el hombre se encontraba en el carril central y que se habría detenido de manera repentina con aparentes intenciones de quitarse la vida. Sin embargo, otras personas señalaron que intentaba cruzar corriendo la autopista al momento del impacto.

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El fallecimiento fue constatado en el lugar por una ambulancia del SAME. Tras el siniestro, la policía preservó la escena y dispuso un importante operativo que obligó a interrumpir el tránsito sobre los tres carriles de la autopista.

De acuerdo a lo que informó el medio local Diario de Pilar, los vehículos fueron desviados por la calle Junín Golf Club y por la colectora, mientras trabajaban los peritos y el personal de seguridad.

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En el lugar intervinieron efectivos de Policía Científica de Pilar, personal de la Comisaría Pilar 4ª de Manuel Alberti y agentes de Defensa Civil.

La víctima aún no pudo ser identificada. Al momento del hecho vestía una camiseta de la Selección Argentina, un pantalón de grafa marrón y zapatillas rojas.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en la tragedia.