Una joven de 21 años murió durante la madrugada de este lunes en Quilmes, luego de perder el control del auto que conducía, subirse a la vereda y chocar violentamente contra una columna.

Ads

El hecho ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada, en la intersección de General Acha y Smith. Según publicó Clarín, la víctima fue identificada como Victoria Julieta Raymondi Guida, quien circulaba a bordo de un Peugeot 208 azul.

🚨 Impactante video en Quilmes: una joven de 21 años perdió el control de su auto, se subió a la vereda y chocó contra una columna. Murió en el acto.



Más información en https://t.co/dZnxK6tVme pic.twitter.com/bc7KOKQKUJ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 25, 2026

Por motivos que todavía son materia de investigación, la joven perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó impactando contra una columna ubicada sobre la vereda. Una cámara de seguridad registró el momento del accidente.

Ads

Tras el choque, un hombre que regresaba a su casa advirtió lo ocurrido, se detuvo para asistirla y dio aviso al 911. Cuando llegaron los efectivos policiales, la joven permanecía dentro del vehículo y no respondía.

Minutos después arribó personal del SAME, que realizó maniobras de RCP para intentar reanimarla, pero no logró revertir la situación y confirmó su fallecimiento.

Ads

La fiscal Claudia Vara ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.