Tragedia en Quilmes: impactante video muestra el momento en que una joven perdió el control, chocó y murió
Victoria Julieta Raymondi Guida murió en el acto tras impactar con su Peugeot 208 contra una columna. El accidente ocurrió durante la madrugada en la esquina de General Acha y Smith.
Una joven de 21 años murió durante la madrugada de este lunes en Quilmes, luego de perder el control del auto que conducía, subirse a la vereda y chocar violentamente contra una columna.
El hecho ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada, en la intersección de General Acha y Smith. Según publicó Clarín, la víctima fue identificada como Victoria Julieta Raymondi Guida, quien circulaba a bordo de un Peugeot 208 azul.
Por motivos que todavía son materia de investigación, la joven perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó impactando contra una columna ubicada sobre la vereda. Una cámara de seguridad registró el momento del accidente.
Tras el choque, un hombre que regresaba a su casa advirtió lo ocurrido, se detuvo para asistirla y dio aviso al 911. Cuando llegaron los efectivos policiales, la joven permanecía dentro del vehículo y no respondía.
Minutos después arribó personal del SAME, que realizó maniobras de RCP para intentar reanimarla, pero no logró revertir la situación y confirmó su fallecimiento.
La fiscal Claudia Vara ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
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