El fatal siniestro ocurrió en ruta provincial 85, en cercanías al paraje La Virginia, partido de Coronel Pringles, cuando la camioneta que conducía impactó contra la parte trasera de un transporte de carga.

La víctima viajaba sola, oriunda de la localidad de Pigüé, y fue identificada como Carlos Alberto Nebot, padre del intendente Matías Nebot.

De acuerdo al reporte desde el lugar de los hechos, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido (hacia Pringles). Según informó El Orden, Martín Ortigosa, a cargo de las dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pringles que acudieron a la emergencia, señaló: "Es una camioneta que se encontró atrás con un camión. Ya el médico constató que la persona que manejaba perdió la vida. Es el único ocupante".

El impacto fue de tal magnitud que la camioneta quedó incrustada en la estructura trasera del transporte de cargas. En la cinta asfáltica quedaron restos de carrocería y cereal derramado desde el acoplado. Las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo de gran porte estaba subiendo a la cinta asfáltica desde un camino rural cuando ocurrió el choque.

La Justicia, a través de la Ayudantía fiscal local está a cargo de las actuaciones, caratuladas como “Homicidio Culposo”.

