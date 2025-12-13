Un hombre de 48 años falleció este sábado por la mañana tras arrojarse contra un micro en la ruta 9, sobre el carril Rosario - Buenos Aires, en inmediaciones del paraje La Serena, ubicado en San Pedro.

Identificado como Sergio "Japo" Ortega, reconocido por su labor como cantinero del club América y uno de los responsables del bar La Fernetería, falleció en el acto tras impactar contra la unidad de la empresa Santiagueño Bus, de Santiago del Estero.

Personal de Policía Vial y de la Comisaría intervenían en la zona para controlar el tránsito, mientras Policía Científica cumplía con las tareas periciales de rigor, por lo que había demoras en la circulación vehicular.

En la puerta de la Comisaría, un amigo de Ortega dijo a LANOTICIA1.COM, compungido: "Se suicidó". Habría, incluso, indicios de que se había “despedido”, en medio de un conflicto previo que habría desencadenado la decisión.

