La Justicia concedió el arresto domiciliario al joven conductor de 28 años acusado de provocar la tragedia vial ocurrida en San Vicente el sábado 24 de mayo donde hubo cinco víctimas fatales, en la Ruta Provincial 6,

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La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 8, que convirtió la detención en prisión preventiva y, al mismo tiempo, otorgó la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Leandro Panetta está acusado de provocar el siniestro cuando su camioneta Volkswagen Amarok impactó contra el Peugeot 207 y murieron sus cinco ocupantes, todos miembros de una familia. Se trata de Ninfa Cabañas (49), Serafina Benítez (31), Juan López (29), la niña Brailin Benítez (7) y el pequeño Maicol Benítez, de apenas dos meses.

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Además, la Justicia le prohibió mantener contacto con los familiares de las víctimas y con testigos clave de la causa durante el avance de la investigación.

El imputado permanece procesado por homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales.

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