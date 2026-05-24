Una tragedia conmociona al partido bonaerense de San Vicente y a la localidad de Guernica luego de que cinco integrantes de una misma familia murieran en un brutal choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 6.

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El siniestro ocurrió este sábado cerca de las 18 horas, a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó violentamente desde atrás contra un Peugeot 207 blanco en el que viajaban las víctimas.

Como consecuencia del tremendo impacto, murieron en el acto los cinco ocupantes del automóvil: tres adultos y dos menores de edad.

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Según informaron fuentes policiales, la conductora del Peugeot fue identificada como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y vecina de Guernica.

Junto a ella viajaba Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, quien sería su pareja. También falleció un tercer adulto cuya identidad todavía no fue confirmada oficialmente.

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En el vehículo además iban una niña de aproximadamente siete años y un bebé, cuyas identidades fueron preservadas por tratarse de menores de edad.

La familia viajaba en dirección a Cañuelas cuando fue embestida desde atrás por la camioneta conducida por Leandro Panetta, un joven de 28 años domiciliado en Quilmes.

Cómo fue el brutal impacto sobre la Ruta 6

Las imágenes posteriores al choque reflejaron la violencia del siniestro. El Peugeot 207 quedó completamente destruido y, según describieron los investigadores, la trompa de la Amarok quedó incrustada prácticamente hasta los asientos delanteros del automóvil familiar.

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Los primeros efectivos policiales y equipos de emergencia que llegaron al lugar describieron una escena estremecedora. En el operativo trabajaron ambulancias de alta complejidad, bomberos, personal de Seguridad Vial y agentes del Comando de Patrullas.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del ingreso al barrio Papa Francisco, dentro del partido bonaerense de San Vicente.

Tras el choque fatal, la fiscal de la UFI descentralizada de San Vicente ordenó la aprehensión preventiva de Leandro Panetta, quien sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un centro de salud.

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo”, aunque la situación procesal del conductor podría modificarse a medida que avancen las pericias y los estudios técnicos.

Los investigadores intentan determinar a qué velocidad circulaba la camioneta y si existió alguna maniobra imprudente previa al impacto.

El accidente de la camioneta Amarok quedó detenido.

También aguardaban para las próximas horas los resultados de las pericias toxicológicas y del análisis de alcoholemia realizado al conductor de la Amarok.

La muerte de los dos menores generó una fuerte conmoción entre vecinos y familiares de las víctimas, mientras la investigación judicial intenta reconstruir con precisión cómo ocurrió una de las tragedias viales más impactantes registradas recientemente en la zona.

Ahora, mientras avanza la causa judicial, familiares y allegados esperan respuestas sobre las circunstancias que provocaron el brutal choque que destruyó a una familia entera sobre la Ruta 6.

FOTOS: Infobae