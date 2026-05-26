Las cinco víctimas del choque fatal en San Vicente ocurrido el pasado sábado en ruta provincial 6 fueron identificadas y familiares y vecinos despidieron a los tres adultos y a los dos menores.

Ads

Las víctimas fueron identificadas como Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y el pequeño Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Acerca del acusado, de 28 años, está detenido, fue imputado y se negó a declarar. Fue el protagonista del hecho al chocar con su camioneta Volkswagen Amarok en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6. A alta velocidad, impactó contra el auto Peugeot 207 blanco en el que iban las víctimas y, producto del siniestro, el vehículo quedó destruido en su totalidad.

Ads

El joven es estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

El juez Martín Miguel Rizzo dispuso que continúe detenido por el delito de “homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, por culpa temeraria y exceso de velocidad”.

Ads

Micaela Cramer, testigo del choque, contó cómo se desencadenó el siniestro y los minutos posteriores al hecho. En ese sentido, recordó que viajaba con su marido y sus dos hijos, cuando segundos antes del choque el joven los pasó “a unos 180 km/h.” Sobre cómo actuó tras el siniestro, la testigo expuso: “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: “No, mirá lo que hice”. “No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto”, añadió.