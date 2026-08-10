Luego del trágico choque donde dos adolescentes fallecieron a causa del impacto del auto donde viajaban en ruta 205, altura Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, se difundieron sus identidades.

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El colegio al que asistían las víctimas, Las Lomas de Spegazzini, expresó a través de una publicación en sus redes su profundo pesar y acompañamiento a las familias y a toda la comunidad educativa.

Desde el establecimiento confirmaron que las jóvenes eran Bianca Acosta y Virginia Gagliardi, ambas estudiantes de 4.º año del Nivel Secundario.

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En el mensaje ante la pérdida de las dos chicas, expresaron: “Con profundo pesar y tristeza, desde Colegio Las Lomas queremos acompañar a toda nuestra comunidad educativa ante el fallecimiento de nuestras queridas estudiantes”.

Allí también las autoridades del colegio enviaron sus condolencias a las familias y seres queridos de las adolescentes y señalaron que las acompañaban "con respeto, cercanía y afecto". "Como comunidad educativa, nos encontramos unidos en el dolor, acompañándonos mutuamente y respetando este momento de duelo",

concluyeron desde el Equipo Directivo del Nivel Secundario y la Dirección General del Colegio Las Lomas.

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Según informó CANAL 4 Ezeiza , el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un Volkswagen Gol, conducido por un joven de 17 años, impactó contra un poste por causas que todavía son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, las dos jóvenes que viajaban en el asiento trasero del vehículo fallecieron en el lugar.

En tanto, el conductor y su acompañante resultaron heridos. De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, sus lesiones no revestirían gravedad.

El accidente ocurrió sobre la Ruta 205, a la altura del puente La Trocha, y las circunstancias en las que se produjo el impacto son investigadas por las autoridades correspondientes.