Un nene de 8 años sufrió la caída encima de su cuerpo de un arco de handball en un club de Quilmes. Benicio, jugador del básquet infantil de Argentino de Quilmes, participaba de una actividad junto a sus compañeros en una cancha multipropósito de la institución.

Según las primeras informaciones del caso, en un momento un compañero se trepó a un arco que cedió y cayó sobre Benicio, que sufrió un violento golpe en la cabeza.

El chico, alumno del colegio Nazareth de Quilmes, fue llevado de urgencia por sus familiares al Hospital Isidoro Iriarte, donde ingresó con un cuadro de extrema gravedad: presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia en la zona otorrinofaríngea y había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Apenas llegó al hospital, los médicos le realizaron estudios tomográficos que confirmaron lesiones craneoencefálicas graves y una hemorragia intracraneal. Mientras intentaban estabilizarlo, el nene presentó una complicación abdominal que obligó a una cirugía de urgencia, según informaron desde el Ministerio de Salud bonaerense. Fue trasladado en condiciones de altísima gravedad al hospital El Cruce, en Florencio Varela, y finalmente fue diagnosticado con muerte cerebral.

En un comunicado, el club dedicó un mensaja a la familia Farji donde les hacen llegar un sentido saludo en medio del dolor. “Nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que no existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesan, pero queremos que sepan que no están solos”, señalan.

“Toda nuestra comunidad -compañeros, entrenadores, amigos y familias- está con ustedes, acompañándolos con el corazón y con la esperanza de que puedan encontrar fortaleza en el amor que rodea a Benicio y en cada recuerdo compartido. Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre será parte de nuestra gran familia deportiva. Con profundo afecto y respeto, en representación de todo el Club Argentino de Quilmes”, finaliza el mensaje.