Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fallecieron en una vivienda de la localidad de Arroyo Corto, partido de Saavedra, en un hecho donde todo apunta a una intoxicación por monóxido de carbono.

Ads

Las víctimas fueron identificadas como Eva Angélica Kesler y Sergio Phillips. El hallazgo se produjo durante la tarde en la casa donde convivían y que motivó la intervención de efectivos policiales y peritos especializados.

Además, no se detectaron signos de violencia ni elementos que indiquen la participación de terceros. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el monóxido podría haberse originado en un calefactor que permanecía encendido dentro de la vivienda.

Ads

Por disposición judicial, trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.

La causa quedó bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal local, que continuará con la investigación para esclarecer lo sucedido.

Ads

Puede interesarte