La víctima es Selene Peretti, quien viajó a Bariloche junto a su grupo de la escuela de la localidad bonaerense de Verónica partido de Punta Indio. Una vez en la ciudad rionegrina empeoró un cuadro de salud del que la estudiante ya había presentado síntomas antes de emprender el viaje de egresados.

La joven de 17 años presentó “mucha fiebre y otros síntomas”, de acuerdo a lo informado por el portal Bariloche2000 y en ese contexto fue trasladada de urgencia al Sanatorio San Carlos, donde lamentablemente falleció pocas horas después debido a un shock séptico, producto de un cuadro de mononucleosis.

Claudia, la mamá de Selene, explicó cómo fueron los momentos previos al ingreso al nosocomio: “Pasa todo esto de la deshidratación y todo lo demás, y yo pido a una ambulancia que la busque, cuando ella llegaba a un lugar donde tenía que bajar el primer contingente, la empresa dice que no tenía ni una ambulancia, mandó un auto particular”.

En ese marco, en diálogo con TN, la mujer explicó que se negó a que la buscara un vehículo particular y ella misma mandó un servicio de emergencia pero “no le querían esperar a la ambulancia”, se lamentó la mujer y relató que la maestra le dijo: “¿Sabés qué, Claudia? Esto es un caos, nosotros nos vamos, hay chicos que tienen que llegar, los padres están esperando”.

En ese momento, “justo llega la ambulancia y a mi hija la bajan”, pero no terminó ahí lo que Claudia entiende como “negligencia”: “¿Y saben cómo la trae la ambulancia? Acostada en la camilla. Yo pensé que la ambulancia le iba a dar los primeros auxilios, que las ambulancias le iban a tomar la presión, que la ambulancia le iban a poner un suero, que la iban a tener atendida”.

“La trajeron así como la subieron”, explicó y detalló que cuando bajó estaba “con los ojos rojos, rojos en sangre y la boca negra. Mi hija llegó en shock. Así la bajaron de esa ambulancia. Y así ella vino viajando”. Y agregó: “Y cómo nadie, nadie se dio cuenta del estado en que ella estaba, no sé en qué lugar de Corrientes bajaron a desayunar encima, y la quisieron hacer bajar y ella no tenía fuerza en las piernas, no podía ni pararse. No pararon para asistirla, pero pararon para desayunar”.

“Ella sufrió, ella sufrió dolor, ella se entregó, ella pensó que estaba en manos de personas responsables, pobrecita, porque ella era buena, ella no iba a decirte: ‘dame el celular que quiero hablar con mamá’, y además ella ya estaba mal, ella tan solo se dormía”.

“Ella llegó con la presión, nada, no tenía presión, le pusieron litros y litros y litros de suero para tratar de compensarla porque estaba sumamente deshidratada, y ella ya estaba en shock, me dijeron que ya llegó, ya llegó mal, ella llegó tarde, hicieron todo lo que pudieron, todos los estudios, todos los exámenes que podían, todos los antibióticos que podían, para ver si había un virus que le estaba comiendo, la estaba matando en horas”, concluyó.