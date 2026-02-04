Una mujer murió ahogada en la piscina de un complejo de cabañas ubicado en Villa Logüercio, en la zona de la Laguna de Lobos. La víctima se encontraba alojada en el lugar junto a su pareja, cuando ocurrió el trágico episodio.

Ads

El hecho tuvo lugar en un establecimiento turístico situado en calle 4, entre 33 y 34. Según informó Lobos24, el acompañante de la mujer advirtió su ausencia y comenzó a recorrer el predio en su búsqueda, hasta que finalmente la encontró en el fondo de la pileta. De inmediato la sacó del agua e intentó reanimarla practicándole maniobras de RCP, pero la mujer ya no presentaba signos vitales.

Tras el alerta, al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Salvador María, personal del SAME y efectivos del Destacamento Policial de la Laguna de Lobos. Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, no fue posible revertir la situación y se constató el fallecimiento.

Ads

De acuerdo al informe policial, el Destacamento Laguna de Lobos fue luego de que la propietaria del complejo diera aviso sobre una posible muerte por ahogamiento. Al arribar, los efectivos confirmaron la veracidad de lo denunciado y hallaron el cuerpo de la mujer al costado de la pileta, boca arriba.

La Fiscalía N°1 de Saladillo tomó intervención en la causa y se labraron actuaciones bajo la carátula de “Averiguaciones causales de muerte”, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Ads

La víctima fue identificada como Córdova Marañón Elizabeth, de 40 años, de nacionalidad boliviana, con domicilio en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Las autoridades continúan con la investigación para determinar cómo se desencadenaron los acontecimientos que derivaron en la tragedia.