Un argentino de 51 años, identificado como Agustín Randazzo, es intensamente buscado por su familia tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Urda, provincia de Toledo, España. Además, Cancillería argentina confirmó una víctima fatal oriunda de nuestro país y otros que resultaron heridos.

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El hombre que es buscado viajaba en el vagón 8 del tren AVE de Renfe siniestrado y, después de 12 horas sin noticias sobre su paradero, sus allegados iniciaron una búsqueda desesperada en hospitales y redes sociales.

Randazzo reside en España desde 2002 y había abordado el tren para realizar uno de sus habituales viajes laborales desde Madrid. Tras conocerse la noticia del accidente, sus familiares intentaron comunicarse con él, pero no obtuvieron respuesta.

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Ante la incertidumbre, los allegados difundieron una fotografía reciente y brindaron detalles sobre las características físicas de Randazzo para facilitar su identificación. Se trata de un hombre de barba entrecana, con numerosos tatuajes visibles, que habitualmente utiliza una gorra negra y anteojos de sol oscuros.

Mientras continúan las tareas de identificación de las víctimas y los heridos del accidente ferroviario, la Cancillería argentina informó: “de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad”.

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La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) October 28, 2026

El trágico choque de dos trenes de alta velocidad dejó al menos 68 muertos y más de 180 heridos. Es el segundo accidente de la red AVE en nueve meses y uno de los más graves de la historia en España.

El ministro de Transportes español, Oscar Puente, califica de "inexplicable" la decisión del centro de control de ordenar la marcha “con normalidad” ante la previa caída del sistema de seguridad, "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".