Un motociclista murió en la madrugada de este sábado al chocar contra un camión en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 5,5, en el puente Nicolás Avellaneda y en sentido hacia la capital bonaerense.

Ads

La víctima, de entre 35 y 40 años, circulaba con casco y vestida con uniforme de trabajo. Según versiones preliminares que publicó Clarín, se trataría de un trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto ocurrió contra un camión que trasladaba maquinaria vial y participaba de las obras de repavimentación en la zona. Se investiga si la moto intentó adelantarse cuando el vehículo estaba detenido. A pesar de llevar casco, el motociclista falleció por la violencia del golpe.

Ads

Tras el accidente, solo quedaron habilitados tres carriles, mientras la Policía y personal de tránsito trabajaban en el lugar para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes.

Ads