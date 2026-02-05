#LaMatanza Un trágico siniestro vial ocurrido en la localidad de Isidro Casanova terminó con la muerte de un hombre de 37 años y la imputación de un joven de 18 que conducía el vehículo involucrado.

Un trágico siniestro vial conmocionó este martes a la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando un joven de 18 años perdió el control de su auto y atropelló a varias personas que se encontraban sobre la calle. Como consecuencia del impacto, un hombre de 37 años murió y otras personas resultaron heridas.

La víctima fatal fue identificada como Edwin Edgar Huaranca, quien se encontraba junto a su esposa frente a un comercio cuando fue embestido por un Peugeot 208 negro que circulaba fuera de control. El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, en el cruce de Anatole France y Danubio, frente a un local de aberturas.

El video del choque fatal en Isidro Casanova

Las imágenes de una cámara de seguridad, que encabezan esta nota, muestran el momento exacto del impacto. En el registro se observa cómo Huaranca, vestido de negro, había estacionado su auto y descendido para abrir el baúl, mientras su esposa permanecía a su lado. Todo transcurría con normalidad hasta que, de manera repentina, el vehículo conducido por el joven de 18 años aparece en escena a gran velocidad y los embiste de costado.

Producto del choque, Huaranca quedó aplastado contra su propio vehículo, mientras que su esposa logró sobrevivir al amortiguar el impacto contra una camioneta utilitaria blanca y caer sobre la vereda. La mujer sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Falleció en el hospital y cambió la carátula judicial

Tras el llamado al 911, efectivos de la Comisaría San Alberto de la Policía Bonaerense acudieron al lugar y asistieron a las víctimas, que fueron trasladadas a un hospital de la zona. Pese a los esfuerzos médicos, Huaranca falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

En un primer momento, la fiscal Mariana Sogno, titular de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Matanza, había imputado al conductor por lesiones culposas. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de la víctima, la causa fue recaratulada como homicidio culposo.

Además, un tercer hombre que se encontraba dentro de otro vehículo también sufrió lesiones leves como consecuencia del siniestro.