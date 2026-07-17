Una nena de 10 años murió este jueves tras un choque frontal en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, en el partido de La Plata. La menor falleció en el lugar, mientras que su madre y el conductor del otro vehículo sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital.

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La víctima fue identificada como Luisana Vitoli, quien viajaba junto a su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años, en un Renault Logan que colisionó con una Ford Ranger. La mujer fue derivada al Hospital Alejandro Korn, en Melchor Romero.

El conductor de la camioneta, un ciudadano boliviano de 29 años identificado por sus iniciales D.R.B., también resultó lesionado y fue trasladado al mismo centro de salud.

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De acuerdo con las primeras actuaciones incorporadas a la causa, la Ford Ranger intentaba cruzar la Ruta 2 cuando se produjo el impacto con el automóvil que circulaba en sentido hacia Mar del Plata. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de El Peligro y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas de relevamiento para determinar la mecánica del siniestro.

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La investigación fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 12 de La Plata.

Tras conocerse la noticia, el Colegio San Pablo Apóstol de la localidad de El Pato, donde Luisana era alumna y su madre integra el cuerpo docente, anunció la suspensión de las actividades por duelo.

En un comunicado dirigido a las familias, la institución expresó su "profunda tristeza" por el fallecimiento de la niña y acompañó a la familia en este difícil momento, informando que el establecimiento permanecería cerrado durante la jornada siguiente.