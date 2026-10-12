Trágico choque en Ruta 2: dos personas murieron tras impactar un auto y una moto en La Plata
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 42. Bomberos y personal policial trabajaban en el lugar y el tránsito era reducido.
Dos personas murieron este lunes en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, donde colisionaron un automóvil y una moto.
Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo después del mediodía. Tras un llamado al 911, se desplegó un operativo en la zona para auxiliar a los implicados.
Allí los médicos constataron la muerte de ambos conductores, cuyas identidades aún no fueron informadas, y se realizó el traslado de un herido hacia el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, informó 0221.com.ar
Tras el choque, bomberos y personal policial de seguridad vial acudieron al lugar para intervenir en el operativo.
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