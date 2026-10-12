Dos personas murieron este lunes en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, donde colisionaron un automóvil y una moto.

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#ElPeligro | Trágico accidente en Ruta 2 km 42 entre un auto y una moto: hay dos víctimas fatales y el tránsito permanece cortado Ocurrió este lunes 12/10. https://t.co/AHIvhV67g2 — Sin Límites Periódico (@SinLimitesLP) October 12, 2026

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo después del mediodía. Tras un llamado al 911, se desplegó un operativo en la zona para auxiliar a los implicados.

Allí los médicos constataron la muerte de ambos conductores, cuyas identidades aún no fueron informadas, y se realizó el traslado de un herido hacia el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, informó 0221.com.ar

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Tras el choque, bomberos y personal policial de seguridad vial acudieron al lugar para intervenir en el operativo.

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