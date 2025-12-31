El trágico incidente vial sucedió en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre, sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, en el partido de Monte.

Con el correr de las horas, se conoció que el saldo es de cuatro personas fallecidas.

El hecho se registró alrededor de las 0.45 momento cuando fueron alertados los Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron uno de los vehículos en llamas y varias personas atrapadas.

Según informó Noticias Las Flores, el siniestro involucró a tres vehículos: un Volkswagen Amarok, conducido por un hombre de 67 años, acompañado por una mujer, de 65 años, ambos ilesos y oriundos de Olavarría. Además un Volkswagen Gacel, que se incendió y en el que circulaban tres personas, un masculino de 32 años, una mujer de 40, y una niña de 5 años, todos fallecidos y oriundos de Olavarría.

En cuanto al micro de la línea Plusmar, era conducido por Baldomero Ismael Carrasco, de Morón, quien quedó atrapado entre los hierros y murió pocos minutos después, pese a las tareas de rescate realizadas en el lugar.

Según informaron las autoridades, la camioneta embistió por alcance al Gacel, provocando que este se cruzara de carril e impactara de manera frontal contra el micro que circulaba en dirección Monte – Las Flores. Producto de la colisión, el Gacel se incendió completamente.

Los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a la morgue del hospital local, mientras personal policial y peritos viales continúan trabajando para establecer las causas del siniestro.