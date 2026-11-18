Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas del martes 17 de noviembre sobre la Ruta Nacional N°5, a la altura del cruce con el Acceso Santa Fe, en jurisdicción de Carlos Casares.

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Un camión perteneciente a la empresa La Serenísima impactó con una camioneta Toyota conducida por el odontólogo local Leonel Fons, de 69 años de edad, quién falleció producto del fuerte impacto.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el transporte de cargas circulaba por la traza principal de la Ruta Nacional N°5, mientras que el rodado menor se encontraba realizando una maniobra de incorporación a la calzada, presuntamente subiendo desde uno de los caminos laterales que confluyen en la zona.

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Por causas que son materia de investigación, se produjo el violento impacto entre ambos vehículos.

A raíz del procedimiento, el Acceso Santa Fe permaneció totalmente cerrado al tránsito, mientras que sobre la Ruta Nacional 5 la circulación se desarrolló de manera asistida y con importantes demoras.

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