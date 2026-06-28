La identificación fue tras el hallazgo registrado sobre el lado uruguayo del estuario del Río de La Plata, a unos 60 kilómetros de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena.

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El cadáver había sido divisado por la tripulación de un buque mercante, que dio aviso a la Armada de la República Oriental del Uruguay, activando el protocolo de recuperación y las posteriores pericias para establecer su identidad.

Sebastián Romegialli, de 50 años, era uno de los integrantes del grupo de cinco pescadores que permanece desaparecido luego de partir de Hudson el 14 de junio.

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Los cinco allegados, identificados como Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Romegialli, se habían embarcado en una salida recreativa a bordo del bote semirrígido blanco y rojo "Chamigo-Ho".

A pesar de ser aficionados con experiencia en navegación y de llevar a bordo todos los elementos de seguridad reglamentarios —tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF—, el grupo perdió total contacto tras zarpar desde Hudson. La alerta se encendió cuando los responsables del Camping Hudson advirtiera que los navegantes no habían regresado tras ingresar al río y que sus vehículos continuaban estacionados en el predio.

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Debido a que las condiciones meteorológicas eran favorables al momento de la partida, los investigadores descartaron la hipótesis de un temporal y centran la principal teoría en que la embarcación sufrió una deriva por la fuerza de las corrientes hacia un sector imprevisto, una situación que se tornó más compleja dado que el bote carecía de una radiobaliza o sistema electrónico de localización en tiempo real.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone.