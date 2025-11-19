Ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, en el conocido “Bar Rossi” de Tres Algarrobos.

El bar no estaba en atención al público al momento del incendio. Una vez controlado el fuego, una ambulancia del sistema de salud permaneció en el exterior, junto a familiares del propietario, quien se encontraba dentro del lugar durante el incendio y falleció.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía y personal del Hospital Resano.

La zona quedó delimitada con cinta de seguridad para preservar la propiedad mientras se realizan las pericias correspondientes.

