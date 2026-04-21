Transporte bonaerense inhabilitó a Santiago Maratea tras filmarse manejando y sin cinturón
El influencer compartió el video en sus redes. "Alguno va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejas’", dijo en tono irónico.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó que procedió a la inhabilitación preventiva del influencer Santiago Maratea tras ser detectado conduciendo sin cinturón de seguridad mientras realizaba un video para sus redes sociales.
La conducta, además de constituir una infracción grave a la normativa vigente, implica una actitud de extrema irresponsabilidad al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, informó la cartera provincial.
En ese sentido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva para conducir, en el marco de sus facultades, quedando a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente.
En las imágenes que el propio infractor compartió dice: "Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejas' y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo".
Además, se indicó que, a los efectos de recuperar la aptitud para conducir, deberá someterse a una instancia de reevaluación ante el Centro de Emisión de Licencias municipal correspondiente.
Desde el Ministerio se remarcó que “la exposición pública de este tipo de conductas no solo vulnera las normas básicas de seguridad vial, sino que además promueve prácticas peligrosas, especialmente entre los más jóvenes”.
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