Después de 15 años de trámite judicial, la Justicia condenó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al exsecretario de Obras Públicas José López y al exfuncionario de Planificación Abel Fatala por irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

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Según informó Clarín, el Tribunal Oral Federal 5 impuso penas de entre dos años y cuatro meses y dos años y nueve meses de prisión. Como son condenas de cumplimiento condicional, los acusados no irán a la cárcel, aunque deberán cumplir distintas reglas de conducta.

El tribunal consideró acreditado el delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y ordenó además el decomiso de más de $200 millones, monto que deberá actualizarse. López y Fatala también fueron condenados a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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En tanto, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro acusados.

La causa investigó el presunto desvío de $206 millones de los fondos que el Estado nacional había destinado al programa entre 2008 y 2011. Según la acusación, se habían enviado cerca de $900 millones para la construcción de viviendas sociales, muchas de las cuales finalmente no fueron realizadas.

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El expediente se inició en 2011 a partir de una investigación de Clarín y llegó al veredicto al cumplirse casi 15 años de trámite. El tribunal rechazó además los planteos de las defensas que buscaban que la causa fuera declarada prescripta.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 13 de noviembre. A partir de entonces, las partes podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, ante la Corte Suprema.