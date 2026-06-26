Macarena Collantes, mamá de Bastian, el nene que sufrió graves heridas tras un choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar el pasado 12 de enero, confirmó que su hijo dejó el hospital para ser trasladado a un centro de rehabilitación tras cinco meses de internación.

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"Nos vamos de traslado a el centro de rehabilitación!!!!!!!", escribió emocionada en una historia de Instagram. Minutos después, compartió una nueva publicación en la que expresó la ansiedad y expectativa del momento: "Estamos esperando la ambulancia!!!".

Después de meses de lucha e incertidumbre, el anuncio es solo un paso ya que le espera al chico aún una larga recuperación por las secuelas del accidente, donde el UTV en el que viajaba junto a su familia impactó contra una camioneta Amarok. La causa judicial tiene como imputados a Manuel Molinari, Naomi Azul Quirós y Maximiliano Jerez, padre del menor. Todos están acusados de lesiones culposas agravadas.

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La noticia llega luego de semanas alentadoras para la familia. Lo último que se conocía sobre el estado de salud de Bastián era que estaba mostrando mejoras importantes, un escenario que renovaba las esperanzas de sus seres queridos y del equipo médico que lo acompaña desde hace meses.

El niño debió afrontar varias intervenciones quirúrgicas y desde el accidente, Bastian estuvo acompañado de manera permanente por su familia, que compartió cada etapa del proceso a través de las redes sociales.

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Esa exposición generó una gran cadena de solidaridad y apoyo, con miles de personas pendientes de cada parte médico y de cada avance en su estado de salud.

"Mi posteo más personal": el mensaje a corazón abierto de la mamá de Bastian

1)- 12 de enero de 2026 me marcaste para el resto de mi vida, me enseñaste que el amor más profundo y verdadero son los hijos y que sin dudas todo con fe se puede, esa noche sentí mucho miedo no estaba preparada para perderte definitivamente no muchas preguntas? Y todas sin respuestas porque Basti? Porque mi Basti sentí que la vida estaba siendo muy injusta

2) Mamá contaba las horas, si como escuchan las horas y a medida que iban pasando yo me llenaba de esperanzas y fuerzas no quería perderte, lloraba mucho y no entendía nada de lo que pasaba a mi alrededor.

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3) llegaba el día de tu primer traslado tu corazón seguía latiendo igual que el mío y que el de todos los que te esperábamos.

4) llegamos a Mar del plata y todo empeoraba te descubrían más daño en tu pequeño cuerpo como si no fuera poco todo lo que ya habías pasado mi mundo se caía a pedazos

5) empezaban a hacerte estudios y más estudios

6) ese día jamás voy a olvidar yo volví a respirar vos abriste tus ojitos por primera vez y nos regalaste una sonrisa sin dudas volví a sonreír mi corazón latía muy fuerte de felicidad.

7) llegaba tu segundo traslado nos volvíamos a casa con la esperanza de que todo estaba mejorando….

8) no fue como lo planeábamos todo empeoró y aparecieron complicaciones, le pedí tanto a dios tanto hijo que no te das idea de rodillas que Por favor te dejé conmigo mama te necesitaba y mucho.

9) me desmontabas que eras un guerrero y pasabas cirugía tras cirugía vos tenías fuerzas vos querías vivir hijo!

10) paseos interminables por esos pasillos donde yo iba pidiéndole a Dios que todo esté bien ya no quería verte sufrir más

11) seguían las complicaciones pero jamás nos dimos por vencidos al contrario nos hicimos más fuertes.

12) seguían esos paseos Dios sabe cuánto le pedimos por vos Basti

13) siempre sosteniendo mi mano hijo mama ya no podía más pero vos estabas ahí fuerte.

14) nos seguías demostrando lo maravilloso que sos y que nada podía con vos hijito.

15) las cosas empezaban a mejorar 16) los milagros seguían apareciendo vos impecable con un semblante que jamás vi en otro ser humano

17) vos seguías tomando mi mano mas fuertes que nunca

18) después de 136 días de lucha en el hospital italiano llegó tu traslado para irnos a el centro de rehabilitación. A el lugar del que tanto hablábamos.

19) gracias Dios por siempre estar de nuestro lado, gracias infinitas a todos los médicos, enfermeros, kinesiologos ( todos) cirujanos, anestesiólogos, instrumentadors, camilleros, seguridad, maestranza, cocina tods absolumente todos gracias.