El boliche OMI bar, resto & music anunció el cierre definitivo de sus puertas tras el violento episodio ocurrido el pasado fin de semana, que dejó heridos y generó una investigación judicial en curso.

Ads

A través de sus redes sociales, el establecimiento ubicado en José María Moreno 142, difundió un mensaje titulado “Nos vamos”, en el que expresa su pesar por la decisión: “Después de 7 años de trabajo y sacrificio hoy nos vemos obligados a tomar una decisión que lamentamos mucho. Frente a una situación que nos es completamente ajena, OMI decide cerrar sus puertas.”

El texto agradece a empleados, clientes y amigos, y concluye con una frase que mezcla tristeza y orgullo: “Nos vamos orgullosos del éxito construido.”

Ads

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo, mientras se presentaba la banda Los de Fuego, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El incidente comenzó adentro del boliche, sobre la calle Moreno al 100, donde un grupo festejaba un cumpleaños. Cerca de la 1.30, un empujón accidental entre dos jóvenes habría sido el detonante de una discusión que terminó con la intervención del personal de seguridad.

Ads

Cuando los guardias intentaron sacar a los involucrados, uno de los chicos tomó un vaso de la barra y lo arrojó, golpeando en la cabeza a una de las empleadas. Luego, ya en la vereda, los agresores comenzaron a destrozar maceteros y a arrojar piedras contra los ventanales del bar, mientras otros jóvenes se sumaban a los daños.

La causa está en manos de la UFI N°6 de Avellaneda, que analiza las cámaras de seguridad del local y testimonios de los involucrados.