Tras el accidentado acto de Junín, Milei vuelve a desembarcar en la Provincia para llevar su campaña a Lomas de Zamora
En el marco de la recta final de las elecciones bonaerenses, el Presidente estará este miércoles de caravana por el conurbano, madre de todas las batallas para el oficialismo nacional. El lunes en Junín, el Jefe de Estado presentó a sus candidatos, pero la ceremonia se vio opacada por una pelea entre manifestantes.
En un contexto de fragilidad para el Gobierno, a raíz del escándalo de los audios de las coimas, Javier Milei desembarca este miércoles en Lomas de Zamora buscando impulsar a sus postulantes en la Provincia con vistas a los comicios legislativos del 7 de septiembre próximo.
El recorrido en autos comenzará en Hipólito Yrigoyen 10699, Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela. Desde el espacio libertario invitaron a la militancia a participar llevando banderas argentinas.
La caravana se suma al acto que Milei encabezó el lunes en Junín, donde presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones de octubre. El acto tuvo como antesala un fuerte choque entre manifestantes kirchneristas y libertarios.
