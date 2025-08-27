En un contexto de fragilidad para el Gobierno, a raíz del escándalo de los audios de las coimas, Javier Milei desembarca este miércoles en Lomas de Zamora buscando impulsar a sus postulantes en la Provincia con vistas a los comicios legislativos del 7 de septiembre próximo.

El recorrido en autos comenzará en Hipólito Yrigoyen 10699, Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela. Desde el espacio libertario invitaron a la militancia a participar llevando banderas argentinas.

La caravana se suma al acto que Milei encabezó el lunes en Junín, donde presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones de octubre. El acto tuvo como antesala un fuerte choque entre manifestantes kirchneristas y libertarios.

