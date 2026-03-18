Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptaron por amplia mayoría la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense y, en paralelo, pondrán en marcha una campaña de visibilización por la recategorización salarial, uno de los reclamos históricos del sector.

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El acuerdo, aprobado en el Congreso Provincial de Delegados realizado el viernes 13 de marzo, contempla un aumento del 9% en tres tramos, con revisión en mayo y reapertura de la negociación en junio. Además, incluye mejoras específicas para quienes cumplen funciones en guardias, uno de los puntos más sensibles del sistema.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el secretario gremial del gremio, Juan Martín Miranda, explicó que el entendimiento “es similar a los últimos meses”, aunque destacó que en esta oportunidad “se logró un refuerzo adicional para el sector de guardia”. “Es una situación crítica que se viene viviendo desde hace tiempo y comenzamos un camino para fortalecer salarialmente a quienes cumplen esas tareas en los hospitales provinciales”, señaló.

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En ese sentido, detalló que el incremento en la Bonificación de Guardia impactará de manera directa en el salario de bolsillo, con subas que rondarán el 13,4% desde abril en esos cargos.

Otro de los ejes del acuerdo es la conformación de una Mesa Técnica en abril para discutir cambios en la estructura salarial de la Ley 10.471, lo que abrirá el camino hacia una recategorización del salario básico. “Es un reclamo histórico. La categoría que viene implica un salto importante en nuestra estructura salarial y esperamos poder avanzar”, afirmó Miranda.

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Según precisó, el contexto actual complejiza aún más la situación. “Se viene dando un aumento de la demanda en todos los hospitales públicos. Mucha gente perdió su obra social o no puede pagar una prepaga, y eso hizo que el sistema público absorba cada vez más pacientes”, explicó.

De acuerdo a los cálculos del gremio, la demanda creció entre un 30% y un 50% en el último tiempo. Sin embargo, ese incremento no fue acompañado por una expansión proporcional en la planta de profesionales ni en la infraestructura. “Todo recae sobre la espalda de los trabajadores”, advirtió.

El dirigente también puso el foco en las guardias, donde el impacto se siente con mayor fuerza. “Es un sistema que tiene que estar disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Cualquier dificultad para cubrir cargos se siente mucho más. En muchos lugares es muy difícil reemplazar a un profesional”, sostuvo.

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En cuanto a las condiciones edilicias y de equipamiento, Miranda describió un escenario dispar. Si bien reconoció avances en los últimos seis años —como la incorporación de tomógrafos, resonadores y equipos de diagnóstico—, aclaró que “no alcanza para cubrir el aumento de la demanda” y que persisten problemas estructurales en varios hospitales.

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En este contexto, uno de los datos que más interés genera tras el acuerdo es el nivel salarial. Según detalló el propio dirigente, un médico que ingresa al sistema de salud bonaerense tras finalizar la residencia percibe actualmente alrededor de 1,4 millones de pesos en planta, mientras que aquellos que realizan guardias pueden alcanzar aproximadamente 1.600.000 pesos mensuales con una carga de 36 horas semanales.

En paralelo, los números oficiales de la paritaria indican que un profesional ingresante con Bonificación por Trayectoria Formativa cobrará $1.620.319 en marzo y $1.658.366 en abril, mientras que quienes cuentan con dedicación exclusiva y mayor carga horaria pueden superar los $2,2 millones.

Además, el acuerdo incluye el pase de 3.800 becarios de contingencia a Planta Transitoria, una medida que busca regularizar la situación laboral de trabajadores incorporados durante los años más críticos de la pandemia.

Por último, desde CICOP confirmaron que iniciarán una campaña de visibilización para impulsar la recategorización salarial y participarán de las movilizaciones en el marco de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar, en articulación con centrales sindicales y organismos de derechos humanos.

Mientras tanto, el foco sigue puesto en una ecuación compleja: salarios que buscan recomponerse, un sistema exigido por la creciente demanda y un reclamo de fondo que vuelve a escena —la necesidad de reordenar la estructura salarial de los profesionales de la salud en la provincia.