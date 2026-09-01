La circulación de 4x4, cuatriciclos, UTV y motos podría volver a La Frontera de Pinamar, aunque bajo un esquema de controles mucho más estricto que el que regía antes de la prohibición.

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La medida cautelar había sido dictada en febrero por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores, luego del amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, tras el grave accidente en el que resultó herido Bastián Jerez, un nene de 8 años.

Ahora, la Municipalidad de Pinamar presentó ante la Justicia una propuesta para levantar la prohibición y las partes alcanzaron un acuerdo de conciliación, que fue avalado mediante un decreto municipal. Sin embargo, los vehículos no podrán regresar inmediatamente: primero deberán estar funcionando los controles y toda la infraestructura prevista.

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El decreto para avalar el acuerdo.

Las nuevas reglas para entrar a La Frontera

El acuerdo establece una serie de medidas destinadas a ordenar la circulación y prevenir nuevos accidentes:

Registro obligatorio: conductores, acompañantes y vehículos deberán inscribirse previamente en una plataforma web municipal y contar con documentación y seguro vigente.

conductores, acompañantes y vehículos deberán inscribirse previamente en una plataforma web municipal y contar con documentación y seguro vigente. Ingreso identificado: cada vehículo tendrá un identificador único y los accesos contarán con lectores electrónicos de patentes y códigos QR .

cada vehículo tendrá un identificador único y los accesos contarán con . Control de entradas y salidas: quedará registrado el día, horario, vehículo, conductor y punto de acceso.

quedará registrado el día, horario, vehículo, conductor y punto de acceso. Menores de 18 años: no podrán conducir ni viajar como acompañantes en cuatriciclos, UTV y motos .

no podrán conducir ni viajar como acompañantes en . Alcohol y drogas: habrá tolerancia cero.

habrá tolerancia cero. Picadas y maniobras peligrosas: estarán expresamente prohibidas, al igual que circular sin casco.

estarán expresamente prohibidas, al igual que circular sin casco. Circulación ordenada: se establecerán corredores habilitados, sentidos de circulación, zonas de prioridad peatonal y sectores donde estará prohibido el paso.

se establecerán corredores habilitados, sentidos de circulación, zonas de prioridad peatonal y sectores donde estará prohibido el paso. Más controles: habrá puestos de vigilancia, patrullaje permanente, coordinación con las fuerzas de seguridad y respuesta sanitaria.

habrá puestos de vigilancia, patrullaje permanente, coordinación con las fuerzas de seguridad y respuesta sanitaria. Registro de infracciones: se llevará un historial por conductor y vehículo. Las faltas graves podrán derivar en la exclusión y prohibición de reingreso.

La implementación del sistema deberá ser demostrada ante la Justicia y puesta a prueba antes de la temporada de verano.

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Qué dijo el intendente de Pinamar

El intendente Juan Ibarguren destacó el acuerdo y sostuvo que el eventual regreso de la actividad no significará volver al esquema anterior.

“Este acuerdo no significa que todo vale”, afirmó el jefe comunal, quien remarcó que se buscará reforzar los controles, ordenar los accesos y la circulación e identificar a los vehículos.

Ibarguren también señaló que el Municipio ya venía trabajando en el sistema de registro, señalización, patrullaje y monitoreo para la zona.

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Por su parte, Martínez Carignano manifestó su satisfacción por el acuerdo y aseguró que el objetivo es prevenir nuevas tragedias. Además, anticipó que estará presente en diciembre para verificar en el lugar que las medidas comprometidas hayan sido implementadas.

Por qué se había prohibido la circulación

La prohibición llegó después del grave choque ocurrido en enero, cuando un UTV impactó de frente contra una Volkswagen Amarok en La Frontera.

Bastián Jerez, de 8 años, sufrió heridas gravísimas y permaneció internado durante meses. Otras dos menores también resultaron heridas.

El accidente volvió a poner bajo la lupa la seguridad en una zona que durante los últimos años acumuló numerosos accidentes graves y al menos siete muertes, vinculadas a la circulación de vehículos entre los médanos.

Ahora, la Justicia deberá verificar que el nuevo esquema de seguridad esté efectivamente operativo antes de permitir el regreso de la actividad.

La intención es que La Frontera vuelva a recibir vehículos, pero bajo un sistema de acceso registrado, controles permanentes y reglas mucho más estrictas.