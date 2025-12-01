La aparición de “Vicki G”, una agente de la Policía Bonaerense, volvió a encender el debate sobre los límites del uso de redes sociales dentro de las fuerzas de seguridad de la Provincia. La policía, conocida en redes como Victoria Gamboa, acumuló una fuerte repercusión por sus publicaciones en Instagram y TikTok, que motivaron un presunto llamado de atención interno, de acuerdo a lo que publicó el medio By Noticias .

El caso reflota la discusión que se instaló recientemente con la historia de Nicole Verón, la policía de la Ciudad —y vecina de Ezeiza— suspendida por grabar contenido con el uniforme, quien aseguró que lo hizo “por necesidad”. Aunque se trata de situaciones distintas, la polémica vuelve a atravesar a la opinión pública bonaerense.

En sus perfiles públicos, Gamboa se presenta como licenciada en Trabajo Social, Perito Auxiliar de Justicia y creadora de contenido. En Instagram supera los 96 mil seguidores, mientras que en TikTok reúne más de 130 mil, donde publica fotos y videos vinculados a su vida personal y a producciones con distintas marcas. Esa actividad, remarca, forma parte de trabajos independientes ajenos a su función policial.

A través de un descargo publicado en su cuenta de Instagram, la agente negó rotundamente que venda contenido sexual y sostuvo que mantiene una clara división entre su vida privada y su responsabilidad institucional: “Lo que comparto en mis redes es parte de mi vida personal; sólo subo fotos y videos mostrando mi cuerpo como cualquier persona en la pile o la playa. También hago producciones de fotos, desfiles y colaboraciones con marcas, pero eso no tiene nada que ver con mi trabajo original”, escribió.

Además, fue explícita sobre el uso del uniforme: “Jamás van a ver un video mío usando el uniforme para otros fines, y si algún día aparece algo así, sabrán perfectamente que no es real”, afirmó.

La discusión se intensificó cuando una publicación cotidiana —una foto con un jean ajustado— recibió críticas en redes. En TikTok, la agente cuestionó la desproporción de la reacción: “¿Por qué una foto así puede generar tanto revuelo? Todas mis compañeras lo hacen”, dijo.

Un debate que vuelve sobre la Provincia

La situación reavivó un debate más amplio dentro de la Policía Bonaerense, centrado en el equilibrio entre la libertad personal de quienes integran las fuerzas y la responsabilidad institucional que exige la función pública. Cada caso que se viraliza vuelve a poner sobre la mesa los criterios internos sobre el uso de redes, un tema que la fuerza discute desde hace tiempo.

Gamboa, por su parte, aseguró que continuará con su trabajo habitual: “Gracias a quienes entienden la diferencia entre libertad personal y responsabilidad institucional. El resto, que siga hablando. Yo sigo trabajando”, cerró en su mensaje.