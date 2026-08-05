Con el objetivo de reclamar acciones concretas contra la inseguridad, como ya sucedió días atrás con un cacerolazo, vecinos de Mar del Plata se manifestaron en la sede del municipio y en la Jefatura departamental de la policía.

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En la sede de la fuerza policial, al no recibir respuesta inmediata, algunos de ellos comenzaron a violentar las adyacencias del inmueble, intentando forzar la reja, sin que se registraran daños de relevancia ni heridos pese a los forcejeos.

🔷 “Es un desastre lo que está pasando en Mar del Plata”



Francisco, comerciante, se acercó a la movilización para reclamar respuestas y mayores medidas de seguridad.



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“Es un desastre lo que está pasando en Mar del Plata”, dijo Francisco, comerciante, uno de los presentes en la manifestación. Su reclamo era el mismo de los manifestantes. “Nadie da la cara”, señaló, y agregó que si bien no sufrió hechos delictivo, “tiene miedo”.

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La protesta se produce tras el último crimen registrado de Mailén Antonich, de 24 años, sumados a los anteriores de Ricardo Ruiz, de 48, ferretero atacado por dos delincuentes que le dispararon antes de huir, y Alberto Rodríguez, de 68, quien desempeñaba como chofer de Uber cuando fue golpeado y apuñalado. Los tres casos se dieron en menos de 24 horas. En lo que va del año hubo 27 muertos en hechos delictivos.

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