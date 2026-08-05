El oficial mayor de la Policía de la Ciudad Ariel José Luis Martínez, de 32 años, fue abordado por delincuentes con fines de robo mientras circulaba con su moto en la localidad de Libertad, Merlo. Luego de seguirlo unos metros lo alcanzaron en Helvecia y Ruta 21 donde le dispararon un balazo a corta distancia que impactó en el pecho de la víctima y finalmente huyeron.

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“Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano. Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad. No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra Ciudad y a quienes arriesgan su vida por ella”, publicó en la red social X el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras conocerse la noticia.

Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano.



Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad.



No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra Ciudad y a… pic.twitter.com/yu5CMvE4XT — Jorge Macri (@jorgemacri) August 5, 2026

La noticia sobre lo ocurrido la aportó un testigo circunstancial del hecho que llamó al 911 para pedir ayuda. El mismo narró que observó cómo dos jóvenes en moto le robaron pertenencias a un muchacho y luego efectuaron disparos contra la víctima, quien terminó cayendo sobre la vereda de un local comercial, según publicó Primer Plano Online.

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Un móvil del Comando de Patrullas de Merlo se acercó rápidamente a la mencionada esquina, donde yacía el cuerpo ya sin vida del efectivo. El médico de una ambulancia del sistema de emergencias local corroboró el deceso.

El fiscal Fernando Capello, de la UFI N° 2 de Morón, supervisó personalmente las tareas periciales y ordenó las primeras medidas en torno a reconstruir el recorrido de los asesinos. La carátula del caso es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que prevé una pena de prisión perpetua.

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La moto del efectivo y sus pertenencias quedaron allí, aunque todavía no se pudo cotejar que no le hayan robado nada. Durante la madrugada hubo una serie de diligencias investigativas para dar con los sospechosos, que huyeron en dirección a San Antonio de Padua. Por ahora no hay detenciones.

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