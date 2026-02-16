La provincia de Buenos Aires encara nuevamente una jornada de carnaval marcada por incidentes. Tras el asesinato de Braian Cabrera, de 18 años, durante los festejos en Mercedes, la primera noche de corsos en Brandsen terminó con disturbios, jóvenes afectados por gas pimienta y al menos cuatro aprehendidos.

Ads

Según testigos, dos chicas protagonizaron un enfrentamiento en la plaza principal, que requirió la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.). Al dispersar a la multitud, algunos adolescentes sufrieron ardor en los ojos y debieron ser atendidos por el SAME.

Además, el carnaval estuvo marcado por un episodio que encendió la alarma de los vecinos: una mujer identificada como Gimena relató que un hombre alcoholizado se acercó a niñas de 9 y 10 años mientras jugaban cerca de un monumento. "Les pregunté a las nenas si lo conocían, y asustadas me dijeron que no. Ahí fue cuando con mi novio lo sacamos de ahí", contó al medio local Noticias Brandsen.

Ads

Puede interesarte

Los vecinos aprovecharon para advertir sobre la necesidad de supervisión adulta constante en los corsos. "Cuiden a sus peques, por más independientes que los vean, no dejan de ser niños", agregó Gimena.

El episodio en Brandsen, sumado al homicidio en Mercedes, reaviva el debate sobre la seguridad en eventos masivos de la provincia de Buenos Aires y la prevención de situaciones de riesgo para menores.

Ads