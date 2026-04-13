Este martes comenzará en San Isidro el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el primero fuera anulado por el escándalo que derivó en la destitución de la jueza Julieta Makintach.

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El nuevo debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 y se desarrollará los martes y jueves. En total, declararán 92 testigos, entre familiares, médicos y personas del entorno del “Diez”.

En el banquillo de los acusados habrá siete profesionales de la salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Todos llegan al juicio en libertad.

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La causa vuelve prácticamente a empezar de cero: todo lo actuado en el primer juicio quedó sin validez, por lo que los testigos deberán declarar nuevamente y las pruebas deberán ser presentadas otra vez.

Según la acusación fiscal, el equipo médico que atendía a Maradona tuvo un accionar “inadecuado, deficiente y temerario”, que habría derivado en su muerte el 25 de noviembre de 2020.

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El primer juicio había sido anulado tras descubrirse que la jueza Makintach permitió la grabación de un documental dentro de la sala sin consentimiento de las partes, lo que generó un escándalo judicial y su posterior destitución.

Ahora, con un nuevo tribunal y más de 90 testigos, la causa busca encaminarse otra vez hacia una definición sobre las responsabilidades en la muerte del ídolo argentino.