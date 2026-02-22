A más de dos meses de su última actividad en el recinto, se oficializó la convocatoria de la primera sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense.

Los 92 legisladores que componen la cámara baja fueron llamados a sesionar el próximo martes 24 de febrero a las 12 horas.

El objetivo sería avanzar avanzar en la conformación de comisiones y en el tratamiento de un texto en conjunto para combatir el flagelo de la ludopatía, con énfasis en erradicar las apuestas en los jóvenes.

Además de Diputados, el Senado también levantará la parálisis a la espera de terminar de designar autoridades. En este caso, el llamado será para el jueves 26 desde las 15:00 horas.

El cuerpo que preside la vicegobernadora Verónica Magario debe designar cinco de las seis vicepresidencias en juego. Otro de los lugares vacantes es la secretaría legislativa, que ocupaba el fallecido Luis Lata. Sumado a esto y tras bambalinas se deberá avanzar en la conformación de las comisiones.

