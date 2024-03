La vicepresidenta, Victoria Villarruel, lanzó un contundente mensaje tras la derrota oficialista en el Senado. En un hecho sin precedentes, la cámara rechazó el DNU de reforma del Estado, desatando una ola de especulaciones sobre la unidad interna del Gobierno. Sin embargo, Villarruel, en un video compartido en sus redes sociales, dejó en claro su “compromiso con Argentina y con Javier Milei”, líder de La Libertad Avanza, despejando así cualquier duda sobre su lealtad al presidente.

"Desde el momento en que Javier Milei me invitó a acompañarlo como diputada y luego en la fórmula presidencial, estábamos plenamente conscientes de los desafíos que enfrentaríamos", expresó la vicepresidenta, quien presidió la sesión en la que la oposición rechazó el DNU, considerado hasta ahora la norma más trascendental del Gobierno.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

En un mensaje directo, Villarruel afirmó: "Hemos trabajado codo a codo a pesar de los persistentes intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y constituye un poder independiente en la República Argentina". "No me convertiré en Cristina Fernández de Kirchner. No seré aquello que vinimos a cambiar", aseguró Villarruel, reafirmando su postura.

"La institucionalidad es fundamental para el funcionamiento del gobierno. La política debe trabajar en beneficio del pueblo. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina", concluyó la vicepresidenta, quien se vio envuelta en una polémica interna tras un comunicado de la Oficina del Presidente que fue interpretado por su entorno como una crítica velada hacia su rol en el Senado.

Villarruel acompañó su video con un texto donde amplió su posición. "Sin institucionalidad, no hay gobierno", reiteró, defendiendo su accionar cuestionado incluso dentro del oficialismo. "Aquello que nos llevó hasta aquí sigue obstaculizando nuestro camino", agregó en referencia a la derrota legislativa.

Puede interesarte

El video fue compartido a las 21.16, una hora y media después de que el Senado rechazara el decreto con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Este fue difundido segundos antes de que la Oficina del Presidente emitiera otro comunicado, esta vez sin mensajes ambiguos hacia la vicepresidenta.

La visión oficialista sobre la derrota en el Senado fue considerada como "dentro de lo esperado" por Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza. El reciente conflicto por el aumento de dietas parlamentarias también se mencionó como un factor influyente en la votación. Ezequiel Atauche, senador jujeño de LLA, destacó que "cambiar la historia no es fácil y tiene tropiezos". Afirmó que el rechazo los posiciona “en el lado correcto de la historia”.