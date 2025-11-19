El Ministerio de Capital Humano de la Nación aprobó un subsidio extraordinario de $1.100 millones destinado a continuar la reconstrucción de las áreas dañadas de la Universidad Nacional del Sur (UNS) tras la inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca.

La confirmación llegó a través del propio rector, Daniel Vega, quien lo celebró en sus redes. "Excelentes noticias para seguir reconstruyendo la UNS", anunció.

También agradeció la gestión del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, clave —según indicó— para destrabar la ayuda económica.

Excelentes noticias para seguir reconstruyendo la UNS. El @MinCapHum_Ar aprobó nuestra solicitud de un subsidio extraordinario para avanzar en la reconstrucción de áreas afectadas por la inundación.

Muchas gracias @AleCiroAlvarez por la gestión y ayuda a la @UNS_oficial pic.twitter.com/3SdcNMNM0P — Daniel A. Vega (@DanielVegaUNS) November 19, 2025

En diálogo con La Nueva, el rector sostuvo que hace unos meses pidió a Álvarez $1.100 millones, en bienes de consumo y de capital, "para poder comprar equipamiento que quedó dañado".

"En ese momento él se comprometió a gestionar estos recursos ante el Ministerio de Capital Humano, y cuando estuvo en Bahía hace algunas semanas, le volvimos a recordar este pedido y nos mencionó que ya estaba en marcha y que seguramente cerca de fin de año íbamos a contar con este subsidio extraordinario. Y hace unos días recibimos la confirmación", precisó.

