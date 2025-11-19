Tras el temporal en Bahía Blanca: UNS recibirá un subsidio extraordinario para continuar su reconstrucción
El rector Daniel Vega confirmó la medida. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue clave para gestionar los fondos.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación aprobó un subsidio extraordinario de $1.100 millones destinado a continuar la reconstrucción de las áreas dañadas de la Universidad Nacional del Sur (UNS) tras la inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca.
La confirmación llegó a través del propio rector, Daniel Vega, quien lo celebró en sus redes. "Excelentes noticias para seguir reconstruyendo la UNS", anunció.
También agradeció la gestión del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, clave —según indicó— para destrabar la ayuda económica.
En diálogo con La Nueva, el rector sostuvo que hace unos meses pidió a Álvarez $1.100 millones, en bienes de consumo y de capital, "para poder comprar equipamiento que quedó dañado".
"En ese momento él se comprometió a gestionar estos recursos ante el Ministerio de Capital Humano, y cuando estuvo en Bahía hace algunas semanas, le volvimos a recordar este pedido y nos mencionó que ya estaba en marcha y que seguramente cerca de fin de año íbamos a contar con este subsidio extraordinario. Y hace unos días recibimos la confirmación", precisó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión