“Yo le digo a todo el mundo que vaya a tomar créditos hipotecarios, porque es una oportunidad única”, sostuvo Luis “Toto” Caputo en declaraciones televisivas después de la polémica por los préstamos millonarios al que accedieron dirigentes libertarios (que incluyó expulsiones incluso).

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“El crédito hipotecario es el mayor motor de reactivación y la mayor justicia social. ¿Qué más justo para alguien que puede tener su casa ahora en vez de esperar 40 años para ver si puede ahorrar lo suficiente para pagarla?”, añadió el Ministro de Javier Milei.

“Además, creo que después las propiedades van a subir”, continuó.

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Por último, aclaró: “Con respecto a los chicos (funcionarios de LLA), no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” en los préstamos que sacaron.

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