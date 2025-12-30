Tras escándalo por presuntas coimas, Gobierno disuelve ANDIS y pasa sus funciones a Salud: ¿Qué pasa con las pensiones?
La decisión fue anunciada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las denuncias por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Prometen que no se recortarán pensiones ni prestaciones.
Tras el escándalo por las presuntas coimas en el área de discapacidad, el Gobierno nacional anunció este martes que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que todas sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Salud.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó.
La ANDIS había sido creada en 2017 con el objetivo de coordinar las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Sin embargo, según explicó Adorni, el organismo quedó envuelto en graves irregularidades administrativas, exceso de burocracia y manejos incompatibles con una gestión transparente.
Entre los ejemplos mencionados, el funcionario habló de personas que continuaban cobrando pensiones por discapacidad de familiares ya fallecidos, además de descontrol en expedientes y falta de mecanismos de control.
En ese marco, Adorni aseguró que las políticas de discapacidad pasarán a administrarse “con criterios sanitarios”, con auditorías permanentes, trazabilidad de los expedientes y sin discrecionalidades. La nueva gestión quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.
Además, el Gobierno informó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo.
“Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni prestaciones”, aclaró Adorni, y remarcó que no se interrumpirá ningún beneficio para las personas con discapacidad.
Días atrás, el Ejecutivo ya había reforzado el presupuesto del área, asignando $173.032 millones adicionales a la agencia, que hasta ahora llevaba ejecutado el 86% de sus fondos, luego de varios meses sin recibir transferencias.
El trasfondo del escándalo
La decisión se da en medio de una investigación judicial por presuntas coimas, sobreprecios y desvíos de fondos en la ANDIS. El caso salió a la luz tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, en los que se mencionaría un esquema de sobornos vinculados a la provisión de medicamentos para personas con discapacidad.
La causa avanza en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde se investigan sobreprecios y pagos ilegales por parte de droguerías para quedarse con contratos. Hasta el momento, 15 personas fueron citadas a indagatoria, mientras la Justicia intenta determinar la veracidad y el origen de los audios filtrados.
