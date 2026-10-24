El presidente Javier Milei volvió a atacar a un mandatario extranjero, esta vez al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a través de una publicación en la red social X. Lo calificó de “ladrón y mentiroso” después de que su par de Brasil cuestionara la situación económica argentina durante el último debate presidencial antes del balotaje de este domingo 25 de octubre.

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El cruce se produjo luego de que Lula aludiera a la pobreza en la Argentina y al supuesto consumo de carne de burro durante su enfrentamiento televisivo con Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha brasileña.

“En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”, afirmó Lula durante el debate transmitido por TV Globo, en referencia a las propuestas de su rival.

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Milei respondió al republicar un mensaje del economista Antonio Aracre, quien había compartido las declaraciones del mandatario brasileño junto con un cuadro sobre el consumo de carne.

LULA LADRÓN Y MENTIROSO Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026

“LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió el Presidente argentino. En el mismo mensaje, cuestionó al equipo de campaña de Lula y lo acusó de utilizar información falsa para perjudicar a sus adversarios políticos.

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“Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, agregó.

Los ataques de Milei a Lula se producen en la recta final de la campaña electoral brasileña, en la que el mandatario argentino expresó su respaldo al espacio político de los Bolsonaro.

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Luego, durante la cena anual de la Fundación Faro, ya de regreso en la Argentina, Milei volvió a arremeter contra el jefe del Ejecutivo español y lo llamó “ladrón corrupto”.

En pocos días, Milei volvió a cruzar públicamente a dos mandatarios extranjeros, Pedro Sánchez y Lula da Silva, en la antesala de las elecciones generales en España y del balotaje presidencial en Brasil.