“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica”, indica el parte del SMN.

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Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

El alerta amarillo rige para amplios sectores de la Provincia y se prevé que el fenómeno se desarrolle bajo la tarde de este viernes, en el marco de un fuerte descenso de la temperatura.

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