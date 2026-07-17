Tras jornada primaveral, rige alerta meteorológico para la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para el norte, centro-este y sur bonaerense por tormentas para este viernes.
“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica”, indica el parte del SMN.
Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.
El alerta amarillo rige para amplios sectores de la Provincia y se prevé que el fenómeno se desarrolle bajo la tarde de este viernes, en el marco de un fuerte descenso de la temperatura.
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