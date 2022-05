El Presidente fue consultado por sondeos según las cuales el electorado sostiene que preferiría a los ex mandatarios Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos para 2023.

En este sentido, le consultaron de dónde sacaría los votos para su reelección, ya que Fernández afirmó días atrás que buscará un segundo mandato.

"Los votos van a salir de Argentina, pero mi problema no es mi reelección sino ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Confiaría un poquito menos en las encuestas que están muy manipuladas", respondió el Jefe de Estado.

Y agregó: "Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa, eso dicen algunos. La pandemia afectó mucho a la población argentina; el mundo fue una víctima de la pandemia y la causa no es del Gobierno sino de la pandemia".