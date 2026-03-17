La Selección argentina de fútbol tiene definido un amistoso en la previa del Copa Mundial 2026, en la próxima ventana de la Fecha FIFA.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante la Selección de fútbol de Guatemala el martes 31 de marzo, en el marco de una semana de entrenamientos y preparación que se desarrollará en el país.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets ni tampoco la sede (El Monumental está descartado).

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El encuentro se organizará luego de que quedara descartada la disputa de la Finalissima frente a la Selección de fútbol de España, lo que obligó al cuerpo técnico a reorganizar la agenda previa a la cita mundialista.

¿La última vez de Messi con la camiseta de Argentina de local?

El partido del 31 de marzo quedará como el último compromiso de la Selección antes del arranque del Mundial. Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia y compartirá el Grupo J con Austria y Jordania en la fase inicial del torneo.

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La última presentación del equipo en una fecha FIFA había sido la victoria 2-0 sobre Angola en noviembre.

Durante esos días de preparación, el plantel realizará trabajos intensivos en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La mayoría de los futbolistas convocados arribará al país el domingo en un vuelo chárter proveniente de Madrid.