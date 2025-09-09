El intendente de Necochea analizó los resultados que dejaron a su fuerza vecinal (Nueva Necochea) en tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

“Hay que leer el mensaje de las urnas, hay que hacer una autocrítica, hay que trabajar más que nunca”, aseguró.

Además reconoció que la nueva composición del Concejo Deliberante será diferente a la que estaba acostumbrado. En ese sentido, remarcó que su equipo deberá “tener la cintura también para seguir generando los consensos necesarios para poder aprobar las herramientas que necesitamos para seguir gobernando”.

A pesar de la derrota, manifestó su buen ánimo. “Esto no nos va a hacer bajar los brazos ni mucho menos, sino que lo contrario, poder doblar el esfuerzo y trabajar más que nunca”, expresó en diálogo con el multimedio NQ.

Rojas admite que la elección estuvo marcada por la fuerte “nacionalización” de la campaña, un factor que, a su juicio, “tuvo un fuerte arrastre de las dos fuerzas mayoritarias”. Asimismo, el intendente identifica la falta de una estrategia de comunicación efectiva para que los votantes entendieran cómo cortar boleta, un aspecto que, según él, generó varios votos anulados para su lista. No obstante, insiste en que “hay que mirar para adentro, hay que corregir lo que haya que corregir”.

Pese a los resultados adversos, el jefe comunal reafirma su compromiso con la gestión, mencionando que seguirán “con las obras que tenemos en marcha, con lo que tenemos planificado”. Detalló que se mantendrán las inversiones en recambio de luminarias y mejoras en el estado de las calles, así como la adquisición de nueva maquinaria. También se refirió a la inminente posibilidad de cobrar la tasa portuaria, lo que, según Rojas, permitirá “tener recursos para mejorar principalmente lo que es el paso del tránsito vehicular pesado de la localidad de Quequén”.

Al ser consultado sobre posibles cambios en su gabinete, el intendente se mostró prudente. “Con tranquilidad y sin apuros haremos los cambios que tengamos que hacer para tratar de mejorar la gestión que nos permita mirar de cara ya al 20-27”, respondió, sin dar más detalles.