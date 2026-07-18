Vecinos de la localidad de El Peligro, en el partido de La Plata, realizaron este sábado una protesta sobre la Ruta 2 para reclamar mayores medidas de seguridad vial, luego de la muerte de Luisina Vitoli, la nena de 10 años que falleció en un choque ocurrido en esa zona.

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Según publicó el medio local By Noticias, la manifestación se llevó a cabo en el kilómetro 45 de la Ruta 2, a la altura de El Peligro, donde ocurrió el accidente. Los vecinos interrumpieron el tránsito durante la mañana con la consigna "Basta de muertes al volante".

Durante el reclamo, exigieron la construcción de un puente peatonal para mejorar la seguridad de quienes cruzan la ruta y responsabilizaron a Aubasa por la falta de obras e infraestructura en el lugar.

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La protesta se produjo en medio de la conmoción que generó el fallecimiento de Luisina y del reclamo de los habitantes de la zona para que se adopten medidas que eviten nuevas tragedias.

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